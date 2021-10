Sparta Nijkerk pijnigt ADO, maar verzuipt in het Haags kwartiertje

Opnieuw vechtpar­tij op kermis Nijkerk, politie rukt uit met tien auto’s en zet honden in

18 september Voor de tweede keer deze week zijn jongeren met elkaar op de vuist gegaan op de kermis in Nijkerk. De politie is massaal ter plaatse om de orde te herstellen. Het terrein is ontruimd en de kermis zelf is eerder gesloten.