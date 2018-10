Sparta Nijkerk tekent bezwaar aan na verloren penaltyserie tegen Dalfsen: maken zij juridisch kans?

In de brief naar de KNVB vraagt het bestuur zich drie dingen af. Evers: ,,Na de door ons gewonnen penaltyserie is de wedstrijd beëindigd. Kan zo’n penaltyserie dan nog worden teruggedraaid? De scheidsrechter is er tijdens de wedstrijd op gewezen dat hij fout zat, maar hij ging door. Waarom dan daarna alsnog overnemen? Daarnaast is het eerste deel van de penaltyserie volgens het goede ABBA-systeem genomen. Waarom moet je dan zo’n nieuwe serie helemaal vanaf het begin beginnen, terwijl het eerste deel gewoon goed was? Waarom niet halverwege? En je kunt een team dat al onder de douche staat niet terug halen naar het veld. Als je al de strafschoppen wilt overnemen, moet je dat op een later moment doen.”