Spiekweg tussen Zeewolde en Nijkerk ruim een maand dicht door werkzaamheden

Ten oosten van de Spiekweg bevinden zich de scouting, campings en nog een aantal andere bedrijven. Zij kunnen gebruik maken van de route Horsterweg/Dasselaarweg of de route via de Erkemederweg en het Nulderpad. Staatsbosbeheer is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Groenewoudseweg (via Golflaan of Flediteweg). Landbouwverkeer in noordelijke richting kan gebruik maken van het Nijkerkerpad en de Flediteweg; in de zuidelijke richting zijn het Nijkerkerpad en de Erkemederweg beschikbaar. Het fietspad blijft tijdens de werkzaamheden geopend.