Stadsbeiaardier Nijkerk geeft stokje door

Freek Bakker was 32 jaar toen hij in 1984 begon als beiaardier van Nijkerk. In Harderwijk kwam hij in 1987 terecht en in Hilversum in 1989. Hij heeft zijn vaste speelmomenten: in de Grote Kerk van Harderwijk op zaterdagmiddag, de Catharinakerk Nijkerk op maandag- en vrijdagmiddag en Hilversum op woensdagmorgen. Verder speelt hij bij bijzondere gelegenheden: Koningsdag en andere verjaardagen van het koninklijk huis, Sinterklaas, Kerstmis, Oud & Nieuw, maar ook Kulting en Aaltjesdag.



,,Je houdt altijd rekening met het thema. Op een beiaard kan je van alles spelen: van klassiek tot modern, van pop tot jazz en volksliedjes. Mijn hart ligt voor een groot deel bij de romantiek: composities van Chopin en Schubert. Qua popmuziek hebben de Beatles erg mijn voorkeur.’’

In Nijkerk worden er geregeld verzoeknummers bij hem ingediend. ,,Dat is een echte beiaardstad. Sinds eeuwen heeft Nijkerk een carillon en er is een grote klokkenspelvereniging met meer dan driehonderd leden. Er worden veel concerten gegeven. De toren van de grote kerk en de beiaard horen bij elkaar. Het is een open toren met een omloop, waar jaarlijks duizenden mensen rondleidingen krijgen met verhalen over de beiaardcultuur.’’

Landelijk verdienen maar 30 beiaardiers hun brood ermee, vertelt Bakker. ,,Op dit moment zijn er nog genoeg die het diploma op zak hebben, maar over 20 jaar kon er weleens een tekort zijn. Veel mensen beginnen vanwege de studiekosten niet meer aan een hoofdvak als beiaardier. In mijn tijd kon ik voor 200 gulden studeren wat ik wilde. Ik zat op het conservatorium toen mijn moeder zei: ‘Waarom ga je ook niet voor beiaard studeren net als je vader?’ In 1975 begon ik op de Beiaardschool in Amersfoort.’’



Inclusief reizen, studeren, organiseren en beklimmen van de torens is Bakker zo’n 20 uur per week met zijn vak bezig. Hij noemt zichzelf gekscherend ‘de hoogst geplaatste ambtenaar’. ,,Leuk was dat ik op de trouwdag van Willem-Alexander en Maxima in 2002 mijn zelfgeschreven muziekstuk de Oranje Rapsodie speelde en op de nationale tv kwam.’’

Avicii

De beiaardier van Utrecht, Malgosia Fiebig, was onlangs groot in het nieuws toen zij de klokken van de Domtoren de muziek van de overleden dj Avicii liet spelen.

,,Zij is daar wereldkampioen in. Als er een muzikant overlijdt voert zij die muziek uit. Zij is heel sterk in social media, ik ben daar slecht in. Mijn opvolgers Wim Ruitenbeek en Boudewijn Zwart zijn er wel steengoed in en zullen dat net zo oppakken als in Utrecht.’’