Station Nijkerk wordt onderdeel van metropoolregio Utrecht (en dit betekent dat voor jou)

DE KWESTIE (GESLOTEN) Wat vindt u: moet Amersfoort een nieuw zwembad bouwen zodat íedereen een duik kan nemen?

Het wordt al langer geroepen, maar vorige week werd het nog eens bevestigd door het stadsbestuur: er is in Amersfoort te weinig plek om te zwemmen. Amerena is zó vol dat het rooster nauwelijks ruimte biedt voor de pretzwemmer, het Bosbad is alleen met warm weer toegankelijk. Dat roept de vraag op: hoe lossen we dat op?