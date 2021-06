Sterke verdediger Maikel Jansen moet de zorgen van Sparta Nijkerk verlichten

Sparta Nijkerk zag in de laatste maand Dylan Timber (Jong FC Utrecht), Rik Doppenberg (NSC) en Rob Diderik (stopt) vertrekken. De laatste twee hadden een doorlopende verbintenis. ,,We zijn erg gefocust op de directe regio en houden hier een database van bij. In de coronatijd konden we Maikel mee laten trainen. Hij kon naar meerdere clubs ook in de tweede divisie, maar kiest voor een club in de buurt en had het beste gevoel bij onze visie en manier van spelen’’, zegt technisch manager Arjen Ruitenbeek.