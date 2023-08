Met Video Schattig én bijzonder: DierenPark Amersfoort heeft een nieuwe halsbandle­gu­aan

Voor het eerst in tien jaar is er een halsbandleguaan uit het ei gekropen in DierenPark Amersfoort. ,,Wij zijn blij dat we na lange tijd een jong mogen verwelkomen”, vertelt reptielenverzorger Paul Rodewijk. ,,Het jong is gezond, eet goed en springt in het rond.”