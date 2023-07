Stevige buien met fors onweer in Nijkerk vandaag

Kippendij­en in bakje van de Chinees: verbod op plastic bakjes op de markt is nog even wennen

Van gemopper over extra kosten, tot blije reacties dat er iets gedaan wordt tegen de berg plastic afval die we met zijn allen veroorzaken. Het nieuwe verbod op gratis plastic wegwerpbakjes maakt de tongen los op de markt. Maar nemen consumenten ook al hun eigen diepvriesbakjes mee? Of betalen ze gewoon een paar centen extra?