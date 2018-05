Stokoude beuk valt op rijksmonument in Nijkerk

De boom, in de volksmond de oudste boom van Nijkerk genoemd, was al lange tijd ziek. In 1988 is tijdens de renovatie van het monumentale Huize de Brink ontdekt dat de honingzwam zich in de boom had genesteld en deze had aangetast. Deze zwam heeft de nare gewoonte meer voeding voor zichzelf te houden dan voor de boom. Dat maakte dat de beuk met de nodige regelmaat extra voedingstoffen moesten worden toegediend.