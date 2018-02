Straat in Nijkerk geteisterd door vandalen: 'Dit is echt niet leuk meer'

Angst voor verloedering in centrum Nijkerk

8 februari Bewoners en ondernemers in de Kloosterstraat in Nijkerk vinden dat hun straat verloedert. Sinds de panden op nummer 3 en 5 zijn gesloopt, zit er een groot gapend gat in de straat dat met houten schotten is weggewerkt. Het is er donker en na ieder weekeind moeten de bewoners kots en speeksel van hun ramen lappen. Uitzicht op een snelle start van nieuwbouw is er nog niet.