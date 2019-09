Stremming op A28 bij Nijkerk na ongeval

Man uit Nijkerk aangehou­den voor valse brandmel­din­gen

4 september Bij de meldkamer van de hulpdiensten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere valse meldingen binnengekomen, onder andere van een grote brand in een appartementencomplex in het centrum van Nijkerk. Bij deze laatste melding rukten onder andere twee brandweerwagens uit en een eenheid van de politie. Allemaal onnodig, want er bleek niets aan de hand.