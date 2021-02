Stroomstoring in groot deel van Nijkerk

Video Nijkerker Ad spaarde 110 kerststal­len bij elkaar uit de hele wereld

22 december In kersttijd is het huis van Ad Elemans aan de Wallerstraat 105 in Nijkerk niet te missen. Tientallen kerststalletjes staan er in zijn vensterbank en in de rest van zijn woonkamer opgesteld. Een resultaat van jaren sparen.