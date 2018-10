Stukadoor zwaargewond na val van steigertrap in Nijkerk

Stormloop ontheffin­gen voor rijden in centrum van Nijkerk

27 september Ongeveer 350 inwoners hebben ontheffing aangevraagd zodat ze met hun auto of vrachtwagen mogen blijven rijden in het centrum van Nijkerk. De helft daarvan komt in elk geval niet in aanmerking omdat ze net buiten het gebied wonen of werken waar straks niet meer mag worden gereden.