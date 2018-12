Taakstraf voor in slaap gesukkelde bestuurder die ongeluk op A28 bij Nijkerk veroorzaakte

Van Apeldoorn naar de Randstad: ‘In Amsterdam zien ze religie als een soort eczeem’

16 december Geboren Apeldoorner Stefan Paas is sinds begin november Theoloog des Vaderlands. Hij werkt voor de Theologische universiteit Kampen en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Een gesprek over het geloof, ‘gele hesjes’ en bubbels waar we in leven. ,,In Amsterdam kijken ze je met een vies gezicht aan als je religieus bent.’’