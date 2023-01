TERUGLEZEN | Zo ging de regio Utrecht en Amersfoort het nieuwe jaar in: 30 miljoen euro en autobranden

Zij bedachten drie vergeten en slimme oplossin­gen voor personeels­te­kort in de techniek

Het aantal vacatures in de techniek piekt naar 86.000. Als je ICT meetelt komen er nog nog eens 36.000 vacatures bij. Het einde van die curve omhoog is niet in zicht. Werkgevers en brancheorganisaties schreven een Aanvalsplan Techniek om personeelstekorten aan te pakken. Is dat genoeg? De Stentor zet drie bijzondere oplossingen uit de regio op een rij.

29 november