Tien lintjes opgespeld in Nijkerk

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ad Rebel (73) heeft veel betekend voor de judo en jiu-jitsu sport in Nederland. Hij heeft een eigen sportschool, was docent bij de lerarenopleiding, jurylid bij judowedstrijden en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jiu-Jitsu en Judoleraren.

Bert Veldhuizen (65) deed als melkveehouder veel voor de agrarische sector. Hij was voorzitter van onder meer de regionale LTO-afdeling en de Vereniging Veehouderijbelangen West-Veluwe. Verder is hij raadslid voor het CDA in Nijkerk ouderling in de Gereformeerde Kerk

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Leendert de Boer (77) is een echt natuurmens. Hij schreef twee boeken over de natuur in zijn regio en verzorgt lezingen en excursies bij de IVN-Nijkerk. Ook de inspiratie voor zijn kunstwerken haalt hij uit de natuur.

Jan Hindrik (74) en Gea (73) van Dijk-Groot krijgen allebei een lintje voor hun gezamenlijke inzet voor de EHBO-vereniging. Zij was 16 jaar secretaris en aanspreekpunt, hij hield zich bezig met de leveranciers en was verantwoordelijk voor het materiaal.

Marjan Eeltink-De Leeuw (60) was twaalf jaar lang vrijwillige begeleidster van bewoners van Dagcentrum De Binnentuin. Sinds 2010 is ze gastvrouw bij de Unie Van Vrijwilligers. Tot 2012 was ze nauw betrokken bij een peuterspeelzaal en basisschool in Nijkerk.

Wilhelmus Smink (72) coördineerde meer dan drie decennia de collecte van het Diabetes fonds. Hij is penningmeester van een stichting die twee keer per jaar een gratis Bachconcert verzorgt en voorzitter van de plaatselijke bridgeclub.

Cor Molenaar (73) is mede-oprichter van de hervormde wijkgemeente De Fontein, waar hij ook diverse (bestuurs)functies bekleedde waaronder ouderling en penningmeester. Politiek actief was hij in de jaren 80 en 90, voor de RPF (voorloper ChristenUnie)