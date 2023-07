Tientallen bomen in Terschuur en Zwartebroek moeten tegen de vlakte

DE KWESTIE (GESLOTEN) Wat vindt u: moet Amersfoort de komst van tabaksza­ken aan banden leggen?

Je kon er op wachten... Een verbod op de verkoop van rookwaar in supermarkten zorgt ervoor dat tabaksspeciaalzaken een gat in de markt zien. Want de verstokte roker moet toch ergens zijn sigaretten of pakje shag kunnen halen. Wat vindt u?