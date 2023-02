Tientallen dode vissen aangetroffen in sloten rond industrieterrein Nijkerk

Ammoniak

Afgelopen zaterdag zorgde een ‘nare geur’ voor een hoop consternatie op het bedrijventerrein . De brandweer en mannen in pakken zijn uren bezig geweest om de bron te achterhalen en stuitten uiteindelijk op een ammoniak-lek in een installatie van het vrieshuis van het bedrijf Lagemaat. Dat lek is uiteindelijk succesvol gedicht. Volgens een woordvoerder zou door het lek de volksgezondheid geen moment in gevaar zijn geweest.

De brandweer en de omgevingsdienst zijn ook vanmorgen nog aanwezig geweest in het pand om metingen te verrichten. Uit die metingen is gebleken dat het binnen helemaal veilig is. De dode vissen waren op dat moment bij zowel de brandweer als de omgevingsdienst nog niet bekend. Of de ammoniaklekkage verband houdt met de massale vissterfte is volgens woordvoerder Lammert Flier dan ook nog niet onderzocht.