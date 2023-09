Tips buurtbewoners leiden politie naar drugspand in Nijkerk: 48-jarige vrouw opgepakt

indebuurt.nl Amersfoort­se Bart (24): 'Mijn voorouders hebben de Kei opgegraven'

Bart van Veen (24) is geboren en getogen in Amersfoort en is niet van plan ooit nog ergens anders te gaan wonen. Hij heeft een bijzondere familiegeschiedenis met al acht generaties Amersfoorters en bijzondere verhalen. Bart heeft zelfs een tattoo van de Onze Lieve Vrouwetoren op zijn been!