Traumahelikopter rukt uit voor incident in woning in Nijkerk

Een pony in de zorg, helpt dat écht? ‘Zet er een op de binnen­plaats van elk verpleeg­huis in Nederland’

20 mei Bij verpleeghuis Zorgerf Buiten-land in Putten zijn ze er al lang van overtuigd: mensen met dementie functioneren beter en zijn gelukkiger als ze regelmatig contact hebben met dieren of als ze in de tuin kunnen werken. Twee onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers nemen de werkwijze in Putten nu onder de loep, om te kijken of het echt zo is; functioneren mensen met dementie beter op een zorgboerderij dan in een regulier verpleeghuis?