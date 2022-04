Truck met oplegger brandt uit op terrein van Koopman Cargo in Nijkerk

Ombudsman Nijkerk ontvangt fors meer klachten

Het aantal ingediende klachten bij de ombudsman in Nijkerk is in een jaar tijd verdrievoudigd. Een oorzaak valt echter niet aan te wijzen. Daarvoor is de aard van de klachten te uiteenlopend, aldus het jaarverslag van de ombudsman over 2021.

26 januari