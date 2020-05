Trucker belandt vlakbij eindbestemming in weiland in Nijkerk

De chauffeur was bijna op zijn bestemming toen het op een smalle weg misging. De trucker was met een lading vlees onderweg naar Struik in Voorthuizen, een fabrikant van onder meer maaltijdsoepen. Vlakbij de eindbestemming moest de trucker op de Woudweg uitwijken. De vrachtwagen belandde in de greppel en het daarnaast gelegen weiland. De vrachtwagencombinatie kon niet zelfstandig meer op de weg komen. Bovendien helde de truck over, waardoor het mogelijk was dat de vrachtwagen op de zijkant zou kunnen vallen als de chauffeur toch besloot om op eigen houtje het gevaarte weer op de weg te krijgen. Een bergingsbedrijf bood uitkomst en kwam met twee bergingsvoertuigen ter plaatste.