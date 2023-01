Utrechters slaan in 2022 massaal IPA-bier, slagroom en rookworst in, Amersfoort op exotische tour

update Ziekenhui­zen in de regio: minder vuurwerk­slacht­of­fers, maar letsel wel vrij zwaar

Hoewel ze met zware letsels te maken kregen, is de jaarwisseling volgens de meeste ziekenhuizen in deze regio wat aantal slachtoffers betreft rustig verlopen. Alleen Gelre in Apeldoorn, waar een vuurwerkverbod was, spreekt van een ‘heel drukke nacht’. Volgens Isala in Zwolle waren de letsels gemiddeld genomen ‘vrij zwaar’.

1 januari