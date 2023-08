Van de bank bij Spakenburg naar de basis van IJsselmeervogels: ‘Ik voel mij lekker en vrij’

Dankzij patatverko­per Arn uit Amersfoort smult heel Jamaica van puntzak friet met mayo

Niets is meer Hollands dan een puntzak patat met een dikke klodder mayonaise. Dat kennen ze elders in de wereld niet. Tot nu toe dan. Want dankzij Amersfoorter Arn Zuyderduin smult heel Jamaica (ja, echt!) nu van een patatje mét.