Veluwe nieuwslezer Jan de Hoop: ‘Gelukkig ben ik geen hinderlijke onderbreking van de Smurfen meer’

30 jaar nieuwslezerJan de Hoop (64) viert vandaag dat hij al 30 jaar nieuwslezer bij RTL Ontbijtnieuws is. We bellen kort met de inwoner van Radio Kootwijk. Over een omroepswitch die er niet kwam, zijn tranen, zijn woede en een nieuw programma.

Bent u niet bang dat er een ochtend iemand naast de presentatiedesk staat die zegt: ‘Jan, oude zak, en nu is over’?

,,Háhá… Kun je me trouwens horen. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik heb griep en lig in bad om bij te komen. U hoort mij? Mooi!

Om de vraag te beantwoorden: daar ben ik nimmer bang voor. Ik ben best een onzeker mannetje hoor, daar niet van. Maar er zijn duizenden reacties op Twitter. Die zijn lief en aardig. Ook van collega’s krijg ik genoeg vertrouwen.’’

30 jaar is lang. Bent u ooit uit uw rol gevallen als presentator?

,,Non-verbaal misschien. Dat je ziet aan mijn gezicht dat ik emotioneel word. De MH17-ramp, Prinses Diana die overleed, dat ik vlak voor uitzending hoorde dat ik moest oplezen dat Conny Mus overleden was… Een oud-collega… Op zulke momenten had ik het bijna te kwaad in beeld. Een keer huilde ik hard. Ons hondje was overleden. Een soort van kind voor mij en mijn partner. Het verdriet overmande me, zonder aanleiding bij een item. Gelukkig was er net een filmpje ingestart. Ineens kwamen er tranen die dag. Geen kijker zag het.’’

Was huilen in beeld een schande geweest?

,,Nee, juist niet. Ik ga geen namen noemen – dat zou onaardig zijn, maar sommige mensen spelen dat ze nieuwslezer zijn. Ze vertellen dingen anders dan dat ze in het dagelijks leven doen. Ik vind dat je dat helemaal niet moet doen. Ben wie je bent. Neem je karakter mee in het voorlezen! En ja, ik kan emotioneel zijn.’’

Ik liet uw naam vallen op de redactie, weet je wat de meeste mensen zeiden: haperende apparatuur!

,,Och ja… In het verleden testte RTL veel nieuwe computersystemen bij onze show. Dat kon wel bij Jan de Hoop, want die had radio gedaan en ving dat goed op door te blijven praten. Nou… Dan startte er een filmpje niet, liep een montagesetje vast. Gaf ik daar een draai aan… Vervolgens dook dat fragment op, eerder bij Kopspijkers en daarna bij DWDD. Omdat het grappig was, denk ik. Ooh, nu hadden we naar een filmpje moeten kijken. Zo vulde ik een gaatje.’’

Jan de Hoop wordt daarna tierend en vloekend boos, buiten beeld in een reclameblok?

,,Nee. Zo gaan wij niet met elkaar om. Ik kan boos worden als iemand door een slechte instelling fouten maakt, maar die vind je bij ons niet. Op de redactie word ik alleen boos om nieuws. Over bijvoorbeeld die transgenderdames die hun flat uit worden gepest in Tilburg. Ja, dan ken ik woede.’’

U werkt in Hilversum, daar zijn best vaak verschuivingen. Is er nooit aan u getrokken, door de publieke omroepen? Het NOS Nieuws?

,,Dat laatste niet. Ik ben té veel een RTL gezicht. Andere publieke programma’s wel. Welke? Niet chique om te zeggen. Ook een beetje interessant-doenerij. Jongens, jongens: ik ben gevraagd. Ik ga overigens wel iets anders nog doen, naast het nieuws, bij RTL.’’

Je wordt de nieuwe Twan Huys?

,,Haha. Och nee, dat zou ik ook niet willen. Maar talkshow of iets anders? Wat het is kan ik echt niet zeggen.’’

Hoe lang gaat u nog door? Of stopt u nooit?

,,Zeker wel. Eind van het jaar ga ik met pensioen. Daarna ga ik nog twee jaar drie dagen in de week werken. Misschien doe ik daarna nog iets anders, maar het nieuws lees ik niet meer… Geen primeurtje dit hoor, dat was al langer bekend.’’

Dan nog even een ergernis van persoonlijke aard. Ik stam uit 1987. Voor mij was u zodoende een hinderlijke onderbreking van de Smurfen. Want uw ochtendjournaal onderbrak vroeger tekenfilmseries…