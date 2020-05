Vermiste vrouw (84) uit Nijkerk in weiland gevonden na urenlange zoektocht door politie, brandweer en Rode Kruis

updatePolitieagenten, brandweerlieden en vrijwilligers van het Rode Kruis zochten vanavond met tientallen mensen in Nijkerk naar een vermiste vrouw van 84. De vrouw werd sinds vanmiddag 14.00 uur vermist en uiteindelijk in een weiland aangetroffen. De vrouw wordt naar het ziekenhuis gebracht.

De Nijkerkse op leeftijd is goed aanspreekbaar en wordt nagekeken in een ambulance, zegt brandweerwoordvoerder Allard Schimmel. ,,Naar omstandigheden gaat het goed met haar. Ze is bij kennis en niet gewond. De temperatuur in de ambulance wordt lekker opgestookt zodat ze weer wat kan opwarmen.‘’

De vrouw werd vanmiddag voor het laatst gezien in de omgeving van de Slichtenhorsterweg/Blokhuizersteeg, even ten zuiden van Nijkerk. Op die locatie werd vanavond ook een zoekactie gestart. In de lucht hing lange tijd een helikopter die vertrok vanwege de invallende duisternis.

Volledig scherm Na een urenlange zoektocht werd de vrouw gevonden in een weiland. © Damian Ruitenga (NewsUnited)

Rondom de Slichtenhorsterweg kamden tientallen vrijwilligers met prikstokken de omgeving uit. Daar hoorden leden van de WhatsAppgroep Kootwijkerbroek bij en ook leden van het Veteranen Search Team, die vaker worden ingezet bij vermissingen. ,,Mensen uit de omgeving voelen zich hier hier erg betrokken en hebben elkaars hulp ingeroepen om Hannie zo snel mogelijk te vinden’’ zei brandweerwoordvoerder Schimmel tijdens de zoekactie.

De politie riep mensen op die dame gezien hadden om contact op te nemen, maar wilde vanavond niet ingaan op zoekactie die rond 21.30 uur startte. ,,De criteria in de avonduren is dat we alleen reageren bij lijkvinding’’, zei politiewoordvoerder Marie-Jose Verkade. Of er een aanleiding was voor de massale zoektocht wilde Verkade daarom ook niet kwijt. Ze verwees naar een Burgernetmelding die rond 18.00 uur werd uitgedaan.

Volledig scherm Politie, brandweer en het Rode Kruis zijn een grote zoekactie begonnen naar de vermiste Hannie. © Damian Ruitenga (NewsUnited)

Politie deelt foto