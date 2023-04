Vernieuwde Plein met Boerenmaandagbeeld onthuld in Nijkerk

Bossen op de Veluwe vergrijzen en vrijwilli­gers mogen uitzoeken hoe erg dat is: ‘Alles wordt kaalgevre­ten’

Als we niets doen vergrijzen de bossen op de Veluwe. Dat is de vrees van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Daarom gaat zij samen met Faunabeheereenheid Gelderland groot onderzoek verrichten op jong groen in het bos. Vrijwilligers moeten inzichtelijk maken hoeveel het wild kaalvreet en hoe erg de verjonging van het loofbos onder druk staat.