Vijf jaar cel voor smokkel van coke in kip naar vrieshuis in Nijkerk

Voor het uitvoeren van 60 kilo coke in een partij bevroren kippenpoten, moet de 41-jarige Hendrik Jan V. uit Bennekom vijf jaar zitten. Dat heeft de rechtbank in Zutphen dinsdag beslist. V. transporteerde de drugs naar een vrieshuis in Nijkerk.

V. werd een jaar voor het transport benaderd door een criminele organisatie om samen met een vleeshandelaar een partij coke naar Groot-Brittannië te vervoeren. Maar vlak voor het transport overleed de vleeshandelaar, waardoor de Bennekommer er alleen voor kwam te staan.

‘Hij zou de drugs in een busje vol kip naar het vrieshuis in Nijkerk brengen, ik zou alleen het regelwerk er omheen doen. Maar nu moest ik het wel zelf doen. Die organisatie maakte me heel duidelijk dat het transport door moest gaan, want de partij was al verkocht.’

Er was dus geen weg terug voor V., die volgens zijn advocaat ook wel snapte dat dit type criminele organisaties geweld niet schuwt om haar zin te krijgen. De hele operatie zou hem 40.000 euro opleveren.

Miljoenen

Begin oktober 2017 werd de coke - met een straatwaarde van zeker een paar miljoen - bij V. afgeleverd in een Mercedes Vito. Hij zette het over in acht tot tien kippendozen en nam de auto mee naar huis om de laadruimte de volgende dag af te vullen met 500 kilo kip.

De Bennekommer reed het busje zelf naar het vrieshuis in Nijkerk, met twee mannen van de opdrachtgever achter hem aan. Die namen het stuur vlak voor de aflevering over. ‘Want ik wilde daar niet verantwoordelijk voor zijn.’

Medewerker