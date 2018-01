Visbroers uit Nijkerk ook samen vader

,,We zaten samen in de buik van onze moeder, hebben samen een vishandel in Nijkerk, doen zoveel andere dingen samen, dan is het wel heel bijzonder dat we ook nog samen vader worden,” vertelt Aard.

'H et heeft zo moeten zijn'

Het was nog maar de vraag of de vriendin van Aard, Suzanne (30), na haar zware ongeluk en opgelopen hersenletsel, zwanger kon raken. Het stel kon hun geluk dan ook niet op toen ze, vlak na het horen van het mooie nieuws van broer Peter, na een kuur in het ziekenhuis te horen kregen dat ook zij in blijde verwachting waren. ,,Ik zeg steeds: het heeft zo moeten zijn. We kennen stellen die zo’n hormoonkuur doen en die jaren bezig zijn en bij ons was het de eerste keer meteen raak. Alsof het Peter is gegeven en dan ook mij.”

De twee stappen elke dag bij elkaar in de bus om als De Visbroeders met de viswagen naar Driebergen, Kerkdriel, Haaften en Soest te rijden. ,,Dan zeggen we in de auto tegen elkaar: wat wordt de buik al groot he? Hoe is het bij jou? Ik voelde gisteren de beentjes al.”

Alles samen

Hun ouders hadden zoiets al verwacht. ,,Die zeiden: wij kijken hier niet van op. Jullie doen alles in het leven samen.”