Voor deze Barnevelders kan de zomer niet meer stuk: ‘We zijn helemaal overrompeld’

Amersfoort­se Josine Koning wil oogsten op EK: ‘Winst in Pro League geeft veel vertrouwen’

Met het Nederlands hockeyteam gaat de van oorsprong Amersfoortse Josine Koning (27), al tien jaar woonachtig in Utrecht, voor de Europese titel. Over een jaar staat er goud op het spel tijdens de Spelen van Parijs. ,,In Tokio konden we de titel niet vieren, dat hopen we in Parijs wel te doen.’’