Voorganger Michael D. (38) krijgt 14 maanden cel voor ontucht met pleegdochter

Ook moet de man een schadevergoeding van ruim 26.000 euro aan het slachtoffer betalen. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

D. stond in oktober 2017 voor het eerst voor de rechters in Zutphen, waar hij door de officier van justitie 'het enge monster in een horrorfilm' werd genoemd. Het 15-jarige meisje woonde bij het gezin van D. in, die voorganger was bij pinkstergemeente House of Heroes in Nijkerk.

Kort nadat het meisje haar intrek in het huis nam, zou de ontucht zijn begonnen. De ontucht met het meisje zou tussen haar 15de en 18de hebben plaatsgevonden en seksueel misbruik van haar 18de tot haar 21ste. Tijdens de zitting verklaarde de vrouw: ,,Ik dacht dat dit Gods plan voor mij was. Ik geloofde dat Michael een profeet was die met God kon praten. En daar wilde ik niet tegenin gaan.''

Hand boven het hoofd

Het in opspraak geraakte House of Heroes in Nijkerk zette Michael D. begin deze maand uit de kerk. De evangelische beweging hield de man twee jaar lang de hand boven het hoofd. Onlangs werden hem en zijn gezin in een whatsappbericht echter de deur gewezen.