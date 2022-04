Vrachtwagen rijdt zich muurvast in Nijkerks viaduct (maar komt met oude truc weer los)

Tractor met aanhanger gekanteld in Nijkerker­veen

Een tractor met aanhanger is maandagochtend rond 09.00 uur gekanteld bij de rotonde op de Amersfoortseweg met de Arkemheenweg in Nijkerkerveen. De aanhanger met lading ligt dwars over de weg, waardoor de weg is geblokkeerd. De hulpdiensten zijn ter plaatse en het verkeer wordt om het ongeval heen geleid.

