Vrachtwagen uit Nijkerk kantelt bij Haaksbergen: N18 volledig afgesloten

Deze werkplaats in Amersfoort heeft een missie: ieder kind in Nederland aan een goede fiets helpen

De armoede grijpt om zich heen in Nederland. En voor wie niet veel te besteden heeft, is het kopen van een fiets voor de kinderen een hele opgave. Bij de Fietswerkplaats in Amersfoort hebben ze daarom een missie: íeder kind aan een goed werkende en veilige tweewieler helpen. ,,Je fiets is je verbinding met de wereld.”

12 januari