Vrachtwagenchauffeur crasht op de A28 en raakt ernstig gewond

Woningzoe­ken­de jeugd uit Ermelo gluurt bij buren in Nijkerk: 'Dit willen wij ook!'

25 mei De woningnood onder jongeren is een hot issue in Ermelo en de zoektocht naar geschikte plekken voor tijdelijke woningen in welke vorm dan ook is druk gaande. In Nijkerk staat al sinds de herfst een wijkje met 28 zogenaamde opstapwoningen. In het exemplaar van Judith van der Burg kregen drie woningzoekende jongeren uit Ermelo een gastvrije rondleiding. Groen van jaloezie keerden ze terug.