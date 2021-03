Vrachtwagenchauffeur Remco bedacht zich geen moment en redde Nijkerker (72) uit auto te water

‘Eenzaam op een zoldertje dichten? Welnee!’ Stadsdich­ter Nijkerk zoekt juist de samenwer­king

19 februari De gemeente Nijkerk is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Bert Jurling zwaait in juli na 4,5 jaar af. Het is zijn persoonlijke missie geweest om meer poëzie in de stad te brengen op verrassende plekken.