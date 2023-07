Vrouw overleden bij zwaar verkeersongeval in Barneveld, twee mannen opgepakt na vlucht

Geen bubbels meer in Michelin­res­tau­rant Chez Brochard in Harderwijk; 'het was een mooie tijd’

Het was een mooie tijd, zegt Koos Brochard over de afgelopen jaren met zijn restaurant Chez Brochard en daarvoor Klein Parijs, beide in Harderwijk. ,,We hebben mooie gerechten geserveerd en mooie wijnen geschonken. En we gaan nog een paar leuke evenementjes doen.’’ Maar op 1 oktober is het gebeurd. Geen bubbels meer en geen oesters.