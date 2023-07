Vrouw overleden bij zwaar verkeersongeval in Barneveld, twee mannen vluchten na ongeluk

Betalen voor parkeren? Ja graag! Deze wijk in Amersfoort is parkeer­ders van buitenaf spuugzat

Er is veel kritiek op het plan om op lange termijn in alle wijken in Amersfoort parkeervergunningen in te voeren. Maar in het Vermeerkwartier kunnen veel inwoners juist niet wachten. Inwoners ergeren zich groen en geel aan de dagelijkse stroom vreemdparkeerders die de straten overspoelen. ,,Ze haalde haar vouwfietsje uit de kofferbak en reed zó richting de binnenstad.”