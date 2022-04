VUL HIER EEN KOP IN OP BASIS VAN LINTJESREGEN IN JOUW GEMEENTE

VIDEO En wéér een vogelgriep­uit­braak, omliggende bedrijven in Putten maken zich zorgen: ‘Ik mag 72 uur niets doen’

En wéér is er een uitbraak van vogelgriep op de Veluwe, deze keer in Putten. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het getroffen bedrijf, maar ook voor omliggende pluimveebedrijven. Pluimveehouders in de nabije regio proberen zich te wapenen tegen het besmettelijke virus, maar: ,,Het komt uit de lucht vallen.”

