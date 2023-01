VVD maakt zich zorgen over deelmobiliteit en daagt college uit om zélf eigen auto te laten staan

Boodschappen doen? Pak een deelscooter of ga op de fiets. Naar je werk? Neem dan liever de trein. Als het aan de VVD ligt laten Amersfoortse collegeleden de auto voorlopig even helemaal links staan. „Voordat ze hun goede voornemens over de stad uitrollen, moeten ze zelf ervaren hoe deze voornemens in de praktijk werken”, aldus fractievoorzitter Maarten Flikkema.

Hij doelt op de plannen van het college om meer in te zetten op deelmobiliteit en minder parkeerplekken te realiseren. „In de plannen van dit college wordt bij toekomstige woningbouwprojecten één parkeerplek per vijf woningen aangelegd. Dat betekent dat van de vijf woningen slechts één woning een gezin met jonge kinderen kan zijn of iemand die voor zijn of haar werk een auto nodig heeft”, stelt Flikkema.

In een brief aan het college daagt hij de leden daarom uit om eerst zelf te ervaren hoe hun plannen in de praktijk uitpakken. Flikkema roept de leden dan ook op om in het eerste semester van 2023 alleen nog maar gebruik te maken van het openbaar vervoer of een deelauto. „Of het nu in functie of privé is, dat is wat het college de stad ook op wil leggen.”

Zorgen over deelmobiliteit

De VVD maakt zich zorgen over deelmobiliteit in de stad. „Hoewel het voor verschillende groepen een prima alternatief kan zijn voor autobezit, zijn er ook groepen in de stad waarvoor deelmobiliteit geen optie is”, zegt Flikkema.

„Vooral gezinnen met kinderen, mensen die slecht ter been zijn en mensen die voor hun werk een auto nodig hebben, zullen niet overgaan op deelmobiliteit. Voor mensen die voor hun werk een auto nodig hebben is deelmobiliteit aanzienlijk duurder dan autobezit of een leaseauto.”

