VVD Nijkerk waarschuwt staatssecretaris: ‘Kom afspraken na, anders geen noodopvang’

Voor de zoveelste keer een Check-scoo­ter afgebrand in Amersfoort

Een Check-scooter op de Heiligenbergerweg in Amersfoort is donderdagochtend afgebrand. De melding werd om half vijf gemaakt bij de brandweer. De brandweermannen kwam ter plaatse om de brand te blussen. De scooter is volledig uitgebrand.