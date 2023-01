Wat een joekel! Duitse vissers halen ruim meter lange vissen uit Museumgracht in Spakenburg

Putten wil met glazen huisje de brandweer eren, maar waar moet het komen? ‘Kerk niet ontsieren met vitrine’

Het is geen lokale afdeling van Serious Request, waar dj’s in een glazen huis geld inzamelen voor het goede doel. Putten wil met een glazen huisje in het centrum een ode brengen aan de lokale brandweer. In het brandspuithuisje waan je je straks in de historie van de Puttense blussers. Over één vraag zijn ze het in het dorp nog niet eens: waar moet het komen?

22 januari