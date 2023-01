Waterleidingbreuk in Bunschoten zorgt voor lage waterdruk in omgeving

Nog nooit was het huren van een huis zo duur in Amersfoort: dit is waarom dat nog wel even zo blijft

Nog nooit was het huren van een huis in Amersfoort zo duur, als in de laatste drie maanden van 2022. Voor het eerst kostte een vierkante meter huis in de vrije sector bijna 16,50 euro per maand. Dat is bijna 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl landelijk de prijzen zijn gedaald. Wat is er aan de hand?

12 januari