Bij het formeren van de Nijkerkse coalitie CU/SGP, PRO21 en VVD die donderdag bekend werd, keek informateur Dick van Hemmen vooral naar de thema's duurzaamheid, het sociale domein en de woningbouw. Het CDA, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij werd, valt buiten de nieuwe coalitie.

Het CDA zag een ideale coalitiepartner in CU/SGP, maar deze partij zag meer toekomst met PRO21 als derde partij. PRO21 en later ook CU/SGP zagen geen mogelijkheid tot samenwerking met het CDA.

Joop van Ruler, fractievoorzitter van het CDA: ,,Voor het CDA was de verkiezingsuitslag mooi. Mede daarom was het onze nadrukkelijke wens aan een nieuwe coalitie deel te nemen. We hebben een open houding aangenomen en waren bereid tot overleg. Het is zeer teleurstellend dat ook CU/SGP nu afstand heeft genomen van het CDA.''

Overeenkomsten

Marina Lanting, fractievoorzitter van CU/SGP ziet veel overeenkomsten met PRO21 en de VVD. ,,Beide denken hetzelfde over een gezonde bestuurscultuur en hebben dezelfde ambities. We hebben grote uitdagingen en opgaven de komende vier jaar. Denk aan duurzaamheid.''

Als beoogde wethouders heeft de partij Harke Dijksterhuis en Wim Oosterwijk, beiden al enkele jaren raadslid. Ook de VVD boekte winst bij de verkiezingen. Boudewijn van der Woerd: ,,Wij gaan voor een open en transparante bestuurscultuur, waarbij inwoners en maatschappelijke organisaties meer zeggenschap krijgen.''

PRO21 heeft veel vertrouwen in de coalitie. Lijsttrekker Nadya Aboyaakoub-Akkouh: ,,De verkiezingsprogramma's van PRO21 en CU/SGP hadden al best veel overeenkomsten. Wij willen graag de vooruitgang in Nijkerk benadrukken.'' Ze is voorstander van een college met vier wethouders. ,,Ik heb gemerkt dat doordat we het werk over meer mensen konden verdelen we meer naar buiten konden treden. Inwoners waarderen het enorm dat we niet alleen maar vanuit het gemeentehuis opereren.''