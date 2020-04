Wie ontving een lintje in Nijkerk? Hier vind je een overzicht

Honderden Nederlanders kregen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlang vrijwilligerswerk of voor prestaties in hun baan. Bekijk welke mensen in Nijkerk een lintje kregen.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Leida Demmer van de Kamp (72) uit Nijkerk was van 1983 tot 1996 bestuurslid van Oudervereniging Philadelphia. In 1998 was zij initiator tot het opzetten van een leef- en woonvoorziening voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Nijkerk; in 2004 is deze gerealiseerd en tot op heden is zij voorzitter van Stichting De Voorde. Van 1988 tot 1995 was Leida Demmer, als initiatiefnemer, betrokken bij de aangepaste catechese in de Hervormde gemeente, van 1993 tot 2002 als vrijwilligster bij Club met Elkander en van 2005 tot 2010 was zij lid van de Wmo-raad.

Corrie van de Heg-Melis (67) uit Nijkerkerveen is sinds 1989 vrijwilliger en coördinator van de vrijwilligers bij de NPV; sinds 1994 is zij projectleider busuitjes en bloemschikken bij Woonzorgcentrum De Pol; sinds 2009 voorzitter van de regionale werkgroep Utrecht van de Schildklierorganisatie Nederland en sinds 2017 helpdesk-medewerker bij Hulp in Praktijk (HIP).

Els Blankesteijn- de Graaf (47) uit Nijkerk is al op jonge leeftijd begonnen met vrijwilligerswerk. Van 1987 tot 1998 was zij clubleidster bij Club Met Elkander; van 1993 tot 2000 en van 2011 tot en met 2019 clubleidster bij de Hervormde Gemeente Nijkerk; in 1998 initiatiefnemer van Peuterspeelzaal De Triangel en sindsdien bestuurslid, voorzitter en vrijwilligster; sinds 2018 coördinator van de vrijwilligers in Het Paashuis (ontmoetingscentrum van de wijk Paasbos).

Dinie Gerritsma-ter Veen (67) uit Nijkerk was van 1982 tot 2005 bestuurslid van de plaatselijke afdeling van VBOK en van 1998 tot 2008 zorgvrijwilligster bij de Hospice Nijkerk. Sinds 1990 is zij als initiatiefnemer betrokken bij Candela (hulp aan asielzoekers); sinds 2014 is zij vrijwilligster bij de Stichting Hand in Hand voor Syrië en sinds 2018 vrijwilligster in Het Paashuis.

Mieke Post-Koeslag (76) uit Hoevelaken is sinds 1979 gastvrouw in De Lichtenberg/Meander Medisch Centrum via het UVV Amersfoort. Van 1988 tot 2002 was zij mede-oprichter en als vrijwilligster actief bij Vluchtelingenwerk Hoevelaken; Sinds de jaren ’70 is zij actief, o.a. als wijkhoofd, binnen De Eshof.

Gisela Rotgans-Könitz (79) uit Nijkerk was van 1996 tot 2007 bezorger van maaltijden bij UVV Nijkerk/Tafeltje Dekje en van 2003 tot 2012 penningmeester van de plaatselijke afdeling van de NVVH. Sinds 1996 is zij actief als vrijwilligster bij Beweging 3.0, o.a. in het ontmoetingscentrum Nijkerk en in het restaurant van St. Jozef. Ook is zij sinds 2002 excursieleider bij IVN ensinds 2008 vrijwilligster bij De Zonnebloem.

Harm Heimensen (68) uit Nijkerk was van 2007 tot 2016 penningmeester van Vereniging The Green Sparks. Sinds 1993 is hij penningmeester van de Stichting Nijkerk Schenectady, sinds 1998 lid van de Rotary Club Nijkerk, sinds 2004 vrijwilliger bij de Stichting Russisch Ereveld, sinds 2010 penningmeester bij Impuls/Vereniging Woortblind, sinds 2011 penningmeester bij vakantieschip PWA en Vereniging Keep them Rolling. Daarnaast is hij actief bij de Stichting Stoomgemaal.