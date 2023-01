Windmolens van 210 meter hoog op Isselt? Nóóit, zeggen omwonenden: ‘Heb liever een kerncentrale’

Amersfoort gaat het gesprek over windmolens van 210 meter aan: ‘Wij willen niet dat buren pissig op ons zijn’

Het komende jaar gaat de gemeente Amersfoort volop in gesprek met inwoners en belanghebbenden over het plan voor de komst van twee windturbines van 210 meter hoog op bedrijventerrein Isselt. Geen overbodige luxe, schetsten initiatiefnemers van de Soesterwijk Wiek dinsdag in de gemeenteraad. ,,Af en toe is het rustig, soms is er storm.”

14 december