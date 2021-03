Winkels Nijkerk gedupeerd door onderhoudswerk Liander: ‘Waarom hebben ze dit niet weken eerder gedaan?’

Ongeveer twintig ondernemers hebben last van het ontbreken van elektriciteit in Nijkerk. Winkels aan het Verlaat en aan het Plein zitten vandaag zonder stroom. Winkeliers zochten begin deze week al naar aggregaten om toch open te kunnen gaan.

Alles verzetten

Bob van Scherrenburg, eigenaar van Van Scherrenburg Schoenen had voor vandaag de hele dag afspraken gepland, maar heeft alles moeten verzetten. ,,Het is een domper als je net een dag open bent en je kunt gelijk je deur weer dicht doen. Niks doet het. Het is geen optie om met een zaklamp een paar schoenen in het magazijn te zoeken als je betaalsysteem niet functioneert.”

Hij denkt met weemoed terug naar een tijd waarin er nog een geautomatiseerde systemen bestonden: ,,Vroeger moest ik altijd lachen als er een onderhoud was aan het elektriciteitsnetwerk en supermarkten moesten hun deuren sluiten, want toen betaalden onze klanten nog contant. Nu zijn alle betalingen elektrisch, niemand heeft meer geld op zak.”

Verwarring

Met lede ogen kijkt Van Scherrenburg naar panden verderop in de straat, want in de helft van de Kleterstraat brandt wél licht. Een deel van de winkels aan onze kant van de straat heeft geen stroom en de andere helft wel. Ook de overkant kan gewoon van het elektriciteitsnetwerk gebruik maken. ,,Hierdoor ontstaat er ook veel verwarring onder winkeliers.”

Het maakt de schoenenverkoper ook een beetje boos dat het grote onderhoud juist nu moet plaatsvinden: ,,We waren zó blij dat we na drie maanden weer open mochten en er versoepeling is gekomen en dan krijg je dit. Dit is echt geen pretje. Als Liander gewoon eerder aan de werkzaamheden was begonnen op de dagen dat we nog dicht waren was er geen probleem geweest voor de winkeliers.”

Koude winkel

Overbuurman Gert Renes van het bedrijf Bokkers&Renes had gisteren al een storing waardoor hij telefonisch niet bereikbaar was en er niet gepind kon worden. ,,Ik had uit voorzorg al de vaste telefoon doorgeschakeld naar mijn mobiel. Vandaag kunnen we door het ontbreken van stroom niets verkopen, want ik ga niet in een koude winkel zitten zonder pinmogelijkheden. We kunnen onze apparatuur ook niet op een optimale manier aan de klant tonen. Het is echt weer een perfecte timing.”

Voor morgen heeft hij al wel zijn hele dag volgepland staan met afspraken. ,,Al hou ik nog wel een slag om de arm. Bij restaurant Lust op het Plein is gisteren de stroom eraf gegaan en die werkzaamheden zouden tot 16 uur duren, maar dat liep ook twee uur uit. Ik ben heel blij dat ik flexibele klanten heb die het niet erg vinden om morgen te komen. Elk kwartier en half uur is gevuld.”

Groene Stroom

Frans Poorter van Beddenspeciaalzaak Poorter is één van de winkeliers die wel gewoon stroom heeft op het Verlaat. ,,Onze buurvrouw van Beauty & Skin had geen brief gehad dat bij haar de stroom eraf zou gaan. Ze heeft nu hele groene stroom want ik heb haar aangeboden om stroom van ons te gebruiken. Er loopt dus een verlengsnoer van ons naar haar zaak toe.”

De stroom zal vandaag tot minstens 16 uur niet actief zijn in de omgeving van het Plein. Ook in het centrum van Nijkerkerveen is er door werkzaamheden geen elektriciteit. Volgens Liander was de stroomonderbreking noodzakelijk om de monteurs van het bedrijf veilig hun werk te laten doen. In hun brief aan de winkeliers viel te lezen dat 'ze er alles aan doen om de onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn’ en dat een 'stroomonderbreking nooit goed uit komt’.