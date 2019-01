Winnaars Staatsloterij laten drie Mini’s staan, ook in Nijkerk

De Staatsloterij en Vlijm zochten in december de publiciteit om alsnog de winnaar te achterhalen. Met een speaker op het dak werd vorige maand rondgereden in Nijkerk. ,,Beste Nijkerkers, kijk allemaal goed in uw lades en kasten, check alle hoeken en gaten van uw huis en controleer uw portemonnee. Deze Mini is misschien wel van u. Afgelopen jaar gewonnen met een staatslot, verkocht in deze Albert Heijn. We zoeken de eigenaar,’’ klonk het in december door Nijkerk.