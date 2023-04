Zoveel oranje auto's zijn er in Nijkerk

Ineens is Pieter Schimmel (66) uit Putten Ridder: ‘Dit is onvoorstel­baar’

Tientallen familieleden en vrienden staan in alle vroegte bij Pieter Schimmel (66) op de stoep in Putten. Waarom? Hij heeft geen idee. Totdat burgemeester Henk Lambooij door de voordeur wandelt. Hij benoemde Schimmel tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werk in de gespecialiseerde ouderenzorg. ,,Er gaat dertig jaar door me heen.’’