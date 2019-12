Zwaan legt verkeer op A28 bij Nijkerk plat: ‘Snelweg stilgezet en de KLM kon opstijgen’

De Wild reed gisteren op de A28 met de ambulance en kreeg meerdere meldingen van een zwaan op de snelweg. ,,We waren er drie minuten vandaan. Wij legden contact met Rijkswaterstaat, die via de signaleringsborden het verkeer op de rijbanen stil probeerde te leggen. Weginspecteurs waren onderweg, maar omdat het verkeer al heel langzaam reed konden wij het verkeer makkelijk stil leggen. Dat ging heel snel.’’

Opstijgen

De vrijwilliger kreeg hierdoor de kans om de zwaan te laten opstijgen, waarbij het dier de rijbanen als startbaan kon gebruiken. ‘A28 stilgezet en de KLM kon opstijgen.’ Dit maakt De Wild niet elke dag mee. ,,Nee, dat is geen standaard protocol dat we het verkeer stilzetten. Normaal gesproken proberen we zo'n zwaan dan te vangen. Maar dat ging in dit geval bijna niet. Omdat het verkeer stilstond kon ik de gok wagen hem te laten opstijgen. Hij kon zo veilig wegvliegen en het verkeer kwam daarna al snel weer op gang.’’ Binnen vijf minuten was de A28 volgens De Wild weer vrij. Nog voordat de weginspecteurs van Rijkswaterstaat ter plaatse waren.