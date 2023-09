Joanneke (56) plaatst bordjes met omleidin­gen, maar dan voor je hoofd: ‘Even iets om bij stil te staan’

Beeldend kunstenaar Joanneke Meester (56) uit Amsterdam liep een aantal dagen rond in wijken Schuilenburg en Randenbroek in Amersfoort en ze was snel verkocht. Ze was er nog nooit geweest, maar vond het er zo leuk, dat ze de wijken iets bijzonders gaat geven: veertien omleidingsroutes.